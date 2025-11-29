Universidad de Chile si bien aún no finaliza su temporada 2025, la dirigencia de los ‘Azules’ ya empieza a pensar en lo que es el 2026, en donde ya baraja posibles nombres para poder reforzar su plantilla.

Uno de los puestos a reforzar sería la zona defensiva, en donde desde el ‘Romántico Viajero’ desde hace un tiempo sueñan con el regreso de un canterano azul y en el próximo mercado es ilusión podría incrementarse

Se trata del defensor, Igor Lichnovsky, quien hoy en día defiende la camiseta del América de México y hace un tiempo expresó su deseo de volver a vestir la camiseta de la U.

Tras dichas declaraciones, desde el ‘Romántico Viajero’ se han ilusionado con esta opción y ahora aparece un nuevo factor que podría impulsar aún más esta posibilidad.

Desde México piden la salida de Lichnovsky

Lichnovsky no vive de un gran presente en México | Foto: Photosport

El defensor de 31 años hoy en día no vive de un buen presente en el América de México y se ha llenado de críticas por lo que ha sido su desempeño, los que agudizaron en los últimos días tras lo que fue la derrota de su equipo por 2-0 ante Monterrey.

En este duelo, el zaguero nacional no cumplió una buena labor y participó en lo que fue el segundo gol que recibió su equipo, en la que con un autogol coronó una jornada para el olvido.

Desde diario ‘Récord’ en México es donde abrieron la puerta a la posible salida de Lichnovsky del América, ya que desde el club ‘Azteca’ no estarían muy conforme con el jugador y además, les ocupa un cupo de extranjero.

“Una parte de la directiva cuenta los minutos para que se marche el chileno. No solo para liberar plaza de extranjero, sino para reducir la toxicidad que provoca en el grupo”, señalaron.

De esta forma, todo daría a indicar de que Igor Lichnovsky podría estar disputando sus últimos partidos con la camiseta del América de México, mientras que desde la U miran con mucha atención.

En la Universidad de Chile tomarán posición a lo que es esta situación del defensor nacional, en la que esperan en el mercado que se avecina poder cumplir el gran deseo de hacer realidad el retorno del zaguero.