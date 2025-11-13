Universidad de Chile tiene un importante refuerzo en mente. En la previa del mercado de fichajes, se confirmó que un jugador criado en el cuadro laico se acerca a su retorno.

¿De quién se trata? Ha sido convocado a la Selección Chilena en sus últimos procesos y ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de volver a vestir de azul. Su nombre es Igor Lichnovsky.

Según afirmó América Monumental, el defensor de 31 años está en órbita de Universidad de Chile para la próxima temporada. Tras más de una década, la vuelta comienza a pavimentarse.

“El central despierta un gran interés en el conjunto azul, que mantiene vivo el sueño de volver a verlo vestido con el uniforme del equipo que lo vio nacer como futbolista”, comenzó señalando el medio.

Y, según detalló el portal, una fuente del club indicó: “Es un jugador de la casa y está muy identificado con estos colores (…) Tiene una calidad que quisiéramos tener en nuestro equipo”.

Igor Lichnovsky está en la órbita de Universidad de Chile para la temporada 2026. (Foto: Getty Images)

Igor Lichnovsky en el radar de Universidad de Chile

Durante la presente campaña, el zaguero central tan solo ha disputado nueve compromisos con Club América. En dichos encuentros, registró un gol y no entregó asistencias.

Cabe destacar que el futbolista en cuestión tiene contrato vigente hasta mediados de 2027. Sin embargo, no asoma en los planes del gigante mexicano para sus siguientes desafíos.

