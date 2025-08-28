En Conmebol ya comenzaron a revisar los descargos presentados por Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile tras los graves incidentes ocurridos el pasado miércoles 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América.

A raíz de esto, el ente rector del fútbol sudamericano decidió citar tanto al Rojo como al Romántico Viajero a una audiencia presencial en su sede de Luque, Paraguay.

Pero en medio de la polémica surge una pregunta que inquieta a hinchas de ambos países: ¿por qué no son eliminados los dos clubes de la Copa Sudamericana?

El motivo por el que U. de Chile e Independiente no son eliminados

En el programa Deportes en Agricultura, el periodista chileno Francisco Sagredo respondió con crudeza a la interrogante que se hacen tanto en Chile como en Argentina.

“La Conmebol, si fuera seria, que no lo es, porque lo único que le interesa es el negocio. Debería suspender el estadio por 5 años, suspender a Independiente por 2 años, expulsarlos de la Copa Sudamericana y a la U también, con multas económicas y sin visitantes pero harán cualquier cosa menos eso”, partió diciendo.

La U iba ganando 2 a 1 en el global antes que el partido fuera cancelado | FOTO: Javier Vergara/Photosport

El comunicador fue más allá y apuntó directamente al factor económico. “¿Saben por qué? Ya están vendidos los 50 partidos a ESPN, a la televisión brasileña de las copas internacionales y no van a ser 48 porque tendrían que devolver plata”, confesó.

Finalmente, recordó un antecedente similar en la Copa Libertadores: “Es como Colo Colo con Fortaleza, donde había que expulsarlos de la Copa Libertadores y no lo hicieron”, remató.