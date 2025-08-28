Universidad de Chile está a la espera de la resolución final de la CONMEBOL sobre lo ocurrido el miércoles de la semana pasada, donde el duelo por la Copa Sudamericana ante Independiente fue cancelado por serios disturbios en el Estadio Libertadores de América.

En las últimas horas surgió el rumor en Argentina de que el ente rector del fútbol sudamericano estaría evaluando reanudar el segundo tiempo en un territorio neutral. Sin embargo, esta posibilidad fue rápidamente descartada por Gerardo Acosta, el abogado paraguayo contratado por Azul Azul.

En conversación con el diario La Tercera, el profesional aseguró que no hay cabida para los rumores que emanaron desde el otro lado de la cordillera: “Vamos a pedir que se declare suspendido de manera definitiva”, dijo.

La U, en cancha, estaba pasando a cuartos de final. | Foto: Photosport

“Lo que vamos a pedir es que se declare suspendido de manera definitiva el partido y que se consolide el resultado del partido en el momento en que fue suspendido”, complementó sobre las aspiraciones de la U.

En esa línea, Acosta refuerza su idea y no le da chance a que el partido pueda ser reanudado en Paraguay o en otro territorio neutral: “Técnicamente, la cancelación del partido implica la posibilidad de reanudación. Nosotros lo que vamos a pedir es la suspensión definitiva”, sumó.

Cabe recordar que para el próximo martes hay una audiencia en la CONMEBOL donde Universidad de Chile tendrá que decir presente junto a Independiente. Ahí, podría haber novedades sobre quién pasará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El próximo rival de Universidad de Chile

Universidad de Chile no tiene descanso y este domingo tendrá que enfrentar nada más ni nada menos que a Colo Colo en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno.