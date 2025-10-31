Universidad de Chile fue eliminada en semifinales de Copa Sudamericana tras caer 1-0 ante Lanús. El conjunto laico no fue certero en ataque y sufrió con las decisiones arbitrales.

La frustración azul se originó por dos polémicas determinaciones de Alexis Herrera: se inclinó por perdonar a Agustín Cardozo tras una brutal patada y omitió la mano de Eduardo Salvio en el gol granate.

Ello provocó la reacción de Davoo Xeneize, que en el análisis del compromiso en Kick, entregó su veredicto sobre la discusión de la semana en el certamen continental. ¿Le robaron a Universidad de Chile?

Sobre la primera jugada mencionada, lanzó: “Voy a dar mi opinión objetiva, no quiero que se enoje nadie. Para mí esto claramente es roja directa, para mí esto es expulsión”.

Luego, sobre la criticada determinación en el tanto de Lanús, señaló: “Para mí es mano, qué querés que te diga amigo. Piensen que la pelota cambia completamente la trayectoria después de que toca en la mano”.

Universidad de Chile tuvo un polémico compromiso ante Lanús por semifinales de Copa Sudamericana. (Imagen: Getty)

La reflexión de Davoo Xeneize tras la caída de Universidad de Chile

Finalmente, el rostro de las nuevas generaciones comunicacionales de Argentina dejó en el aire una conclusión: no hay cómo contraargumentar que sí se perjudicó a los azules.

“Qué quieren que les diga. Para mí era mano y roja, no les voy a mentir. Miren que a mí no me gusta que los chilenos lloren por cualquier cosa, pero para mí era roja y mano”, cerró.

En síntesis…