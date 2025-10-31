Universidad de Chile le dijo adiós de la forma más triste posible a la Copa Sudamericana, en la que tras un desastroso arbitraje de Alexis Herrera, cayó por 1-0 ante Lanús, diciéndole adiós a la competencia internacional.

El juez venezolano fue el gran protagonista de la serie y la clasificación de Lanús tras lo que fueron sus cobros para el olvido, en la que no expulsó a un jugador del local tras una fuerte falta y otorgó un gol para los argentinos después de una clara mano previa.

Después de lo que fue este compromiso, el entrenador de la Univerisdad de Chile, Gustavo Álvarez conversó con la prensa en zona mixta y se sacó el cassette, indicando que efectivamente el árbitro perjudicó a la U en este partido de vuelta.

“Vale la pena la aclaración, porque en conferencia no la había visto aún la jugada y la vi en video y comparto, es mano en el gol y expulsión de (Agustín) Cardozo en el foul a Javier (Altamirano)”, declaró.

Herrera tuvo un arbitraje para el olvido | Foto: Photosport

Concluyendo, Álvarez declara que lamentablemente lo que fueron los cobros del árbitro es algo que no puede cambiar, pero si buscará hacer reparos dentro del equipo para poder terminar de la mejor forma posible su año en el torneo nacional.

“Si me quedo en el análisis del árbitro, es la eterna amargura porque no tiene solución, lo que si tiene solución es el análisis futbolístico del equipo, el plantel y el proceso”, cerró.