Universidad de Chile quedó fuera de la Copa Sudamericana tras caer 1-0 ante Lanús en la semifinal de vuelta. El conjunto laico no pudo en su visita a Argentina y fue eliminada del certamen continental.

La frustración azul –marcada por el desastre arbitral– quedó exhibida tras el final del compromiso disputado en Buenos Aires: algunas figuras del plantel terminaron enfrascadas en severas discusiones con los rivales.

Ante ello, Sasha Marcich lanzó una feroz queja contra sus colegas. En conversación con AS Chile, el lateral izquierdo del elenco bonaerense cuestionó la actitud azul tras el pitazo final.

¿Por qué? La situación pudo escalar a una pelea: los jugadores se empujaron y más de alguna cosa se dijeron. Según el zaguero de Lanús, ello fue exclusivamente culpa de la visita.

“Fue una desgracia, creo que son cosas que no tienen que pasar. Lo buscaron ellos para ver si nos perjudicaban a nosotros con alguna tarjeta y así quedar fuera de la final“, comentó.

“Nosotros nos sentimos muy conformes con el trabajo que estamos haciendo. Tenemos un gran plantel y hay que ganar esa final, sería una locura si lo podemos conseguir“, agregó.

Sasha Marcich acusó a Universidad de Chile tras la victoria de Lanús. (Imagen: Getty)

La silenciosa expulsión de Universidad de Chile

Cabe destacar que por esta situación, Matías Zaldivia fue expulsado por Alexis Herrera. El defensor azul le propinó un golpe a Agustín Cardozo, el que fue percibido por el polémico árbitro venezolano.