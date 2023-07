Un tanto esquivo con las entrevistas, el actual presidente de Deportes Temuco, Marcelo Salas, dialogó con Bolavip Chile a treinta años de su debut por Campeonatos Nacionales defendiendo la camiseta de Universidad de Chile.

Y fue recordando, precisamente aquel hito, que permitió que el Matador hablase del pasado y del presente azul, como también de figuras del fútbol chileno, como por ejemplo Alexis Sánchez y una eventual llegada del Niño Maravilla a la U.

El número 11

Marcelo Salas reconoce que “para todos, el debut, por ahí cumpliéndose un sueño de niño, que es debutar como futbolista profesional. Primero eso ya que después uno no sabe lo que viene, ya que debutan muchos y después no consolidan la carrera o no les va cómo esperan. Pero en ese momento fue un pasito más, en mi objetivo que tenía desde chico y que se recuerda con mucho cariño”, rememoró el Matador.

El ex atacante agregó que “fue un número que siempre me gustó, por Juan Covarrubias que cuando jugaba en Temuco yo era pelotero y me gustaba, jugaba con la 11 y era zurdo. Recuerdo también a Moscoso, pero Covarrubias para mí, era lo mejor. Mucho cariño con eso, numerología, para mí de la suerte que la llevo con mucha fuerza y ese día salió Puyol e ingresé yo. Es lo que se da con las nuevas generaciones, yo creo que ahí me tocó a mí y creo que después lo consolidé de buena forma y pude hacerme cargo de un número que en la U tiene mucha historia”, afirmó Salas.

El traspaso de la número 11 para un canterano

En la actualidad, Darío Osorio es quién porta la número 11 del Matador y hace algunas semanas compartieron en el Centro Deportivo. Sobre el oriundo de Hijuelas vista su histórica remera, Salas enfatiza que “a Darío que está con la 11, le mando toda la energía que le pueda enviar para que la lleve con todo y que él pueda mantener un nivel que le permita llegar a la selección y ser vendido, que es lo que creo, quiere él y quiere la gente de la U. Ojalá agarre el ritmo de partidos y pueda rendir de buena forma”, comentó el temuquense.

El encuentro de Salas con Osorio (Prensa Universidad de Chile)

El apoyo a Pellegrino

El Matador, también valoró el desempeño del argentino Mauricio Pellegrino en el banco de la U, quien se nota a dado orden al plantel y que tras años complicados, es obvio que haya ilusión en el mundo azul de poder ser campeón.

“Yo creo que cuando un técnico es profesional, respetuoso, se dedica a su trabajo y tiene sus convicciones claras, creo que al final dan frutos que es lo que pasa ahora. Después uno puede empezar a analizar más fino si gusta o no cómo juega el equipo. Me pasaba en Temuco que creía que el equipo podía dar mucho más, pero depende mucho de cada uno, porque puede venir alguien y preguntarte ‘¿Prefieres jugar bien y perder o jugar mal y ganar?’ Creo que después de los años malos de la U se puede estar tranquilo donde antes se pensó en el descenso, si no ahora pensando en salir campeón. Buen motivo para el hincha de la U que sufre día a día”, manifestó el ex mundialista.

Un ameno diálogo sostuvieron Salas y Pellegrino (Universidad de Chile)

La opción que la U salga campeón

Siguiendo en el marco anterior, el Matador ahondó en las posibilidades de los azules de alcanzar su estrella número 19. El ex goleador, invita a estar tranquilos, pese a que es inevitable que los hinchas de la U se llenen de esperanzas.

“Después de tantos años negativos, hay que estar con los pies puestos en la tierra, así lo deben ver los jugadores y el cuerpo técnico. Han logrado recomponer un plantel muy averiado por los malos resultados de años anteriores y creo que lo están haciendo de buena forma. Ahora, estando punteros no se les puede negar que se ilusionen los mismos jugadores, pero hay que ir paso a paso”, aseveró.

¿Alexis a la U?

Siempre se ha hablado del sueño de Alexis Sánchez sobre la opción de terminar su carrera en Universidad de Chile, a lo que Salas, desde luego, salió al paso. “En soñar y tirar ideas y líneas no hay engaño. Ojalá que, por la alegría de la gente, él lo ha dicho y si hay alguna opción, dependerá de él, nomás. Seguramente será muy bienvenido, apoyado con por ciento y ojalá se pueda dar. Sería un lindo regalo para toda la gente de la U”; enfatizó el ex seleccionado nacional.

El Matador se ilusiona con ver a Alexis en la U (Archivo)

Momentos magistrales, del recuerdo y del presente que un histórico, uno de los mejores del fútbol chileno a lo largo de los años, analizó con pinzas y desde luego, hablando del equipo al cual abrazó e hizo grande.