Universidad de Chile recibió un duro golpe en esta jornada dentro del mercado de pases, en la que uno de los delanteros que tenía casi abrochado para la temporada 2025, terminó declinando de su opción de llegar a reforzar a los ‘Azules’.

Se trata del atacante argentino, Leandro Díaz, quien hace unos instantes habló en ‘DSports Radio 103.1 FM’ en Argentina y se refirió a lo que fue su bullada decisión de rechazar la oferta de la Universidad de Chile, en la que expresó todas sus razones.

“Me queda un año de contrato en Lanús y algunos ya me estaban despidiendo, estoy tranquilo, pero un poco dolido por toda la situación. Siempre trato de que todo quede dentro de la cancha. Hubo alguna conversación con la U. de Chile, pero tengo la decisión de quedarme y no me quiero ir así de esta manera”, partió declarando Díaz.

Detallando más al respecto, el goleador argentino manifestó su gran deseo de poder permanecer en Lanús para la temporada 2025 y que a pesar de su polémica a inicio de año, peleará por ganarse un lugar en el club.

Díaz confirma que no vendrá a la U | Foto: Getty Images

“Lanús se merece más de mí. El entrenador decidirá si juego, pero yo todavía tengo un año más de contrato, no me voy a ir a ningún lado y me voy a quedar”, declaró.

Finalmente, Díaz reconoció su error y pidió las disculpas correspondientes a todos los integrantes del plantel, en la que avisa que estará 100% disponible para revertir su situación y espera ser considerado para este año.

“Cuando me vuelvan a necesitar voy a estar a muerte con el club. Hablé con el entrenador y estaba triste, dolido, hablamos bastante tiempo y reconocí mi error. Tengo que hablar con los dirigentes nada más”, cerró.