Universidad de Chile logró una igualdad agónica dentro de las semifinales de ida por la Copa Sudamericana ante Lanús en el Estadio Nacional, en la que mantiene la llave con vida tras el empate a dos tantos.

Después de este duelo, el delantero azul, Leandro Fernández conversó con la prensa tras el partido y entregó una importante noticia al hincha azul sobre su futuro, en la que confirmó su permanencia.

“Es todo mentira, yo tengo contrato hasta el 2026 y acá me voy a quedar“, fue lo que señaló el atacante azul por su futuro

Fernández y su análisis por el partido

El ‘Lea’ también analizó lo que fue esta igualdad dentro de la Universidad de Chile, en la que sin tapujos señaló que el equipo fue superior y en el segundo tiempo pudieron mostrar la contundencia que no pudieron conseguir en el primero.

“Fuimos superiores gran parte del partido, tuvimos esa desatención en la salida que nos costó un gol y después ellos con el envión nos hicieron el segundo, pero en el primer tiempo nos faltó el gol, en el segundo tiempo fuimos más contundentes“, declaró.

Fernández habló de su futuro y el partido | Foto: Photosport

Agregando a la versión del segundo tiempo, el argentino indicó “es la cara que siempre mostramos, en Argentina, acá o en Chillán, a donde vamos, es la cara que siempre muestra el equipo, a veces nos sale bien y otras no, pero siempre seguimos en la misma forma de jugar”.

Finalmente, Fernández indicó que es muy valioso que el equipo haya logrado mantener la serie viva para el duelo en Argentina, en la que avisa desde ya que harán todo para traerse la clasificación a la final.

“Hicimos lo mismo en el primer tiempo, solo que convertimos. No hablamos de lo que pasó, solo de lo que venía, que teníamos que hacer el mismo partido y tratar de convertir. La llave quedó abierta, teníamos que hacer eso y hay que hacer lo mejor posible para ir a Aregntina y traer la clasificación“, cerró.