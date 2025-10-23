Universidad de Chile en esta jornada dio el puntapié inicial a lo que es su llave de semifinales de la Copa Sudamericana, en la que en el Estadio Nacional recibió a Lanús en el duelo de ida y los ‘Azules’ consiguieron una infartante igualdad en el último minuto a dos tantos.

Después de lo que fue este partido, el periodista Danilo Díaz tomó la palabra en Radio ADN y se refirió al actuación del equipo de Gustavo Álvarez, en la que llenó de elogios a Charles Aránguiz tras lo que mostró en este duelo.

“Cuando se escriba la historia del centenario del fútbol chileno, va haber un capítulo para Charles Aránguiz, tiene que haber un capítulo para un jugador incombustible, para un jugador extraordinario”, parte señalando Aránguiz.

En esa línea, el ‘Tenor del Pueblo’ siguió con sus honorables palabras para el ‘Príncipe’, en la que volvió a destacar lo que es la gran categoría del capitán azul a la hora de patear un penal que fue clave.

Aránguiz anotó el empate para la U | Foto: Photosport

“Un futbolista que nunca le quedan grande los desafíos, porque patear ese penal, en esta instancia, con toda la carga emotiva que había, con la necesidad del resultado, no es fácil y Charles Aránguiz lo ha demostrado una vez más”, declaró.

Finalmente, Díaz indicó que finalmente el resultado de la Universidad de Chile puso algo de justicia, ya que siente que desde lo futbolístico, era injusto que tuviera dos goles abajo de Lanús en el primer tiempo.

“Tiene la categoría para patear en un partido donde la U no merecía ir dos goles abajo en el primer tiempo, Lanús llegó una vez e hizo dos goles”, cerró.