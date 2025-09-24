Este jueves se definirá al último semifinalista de la Copa CONMEBOL Sudamericana cuando Universidad de Chile tenga que recibir en Coquimbo la visita de Alianza Lima por el compromiso de vuelta de los cuartos de final.

Al mando del equipo peruano está Néstor ‘Pipo’ Gorosito, icónico ex jugador de Universidad Católica quien buscará ganar su propio Clásico Universitario ante los azules dejándolos afuera del segundo torneo más importante de Sudamérica.

Uno que lo enfrentó varias veces como jugador con la camiseta de la U fue Víctor Hugo Castañeda, quien lejos de tener rencillas con Gorosito, lanza: “Yo tengo una gran admiración por Néstor Gorosito. Son cosas que ya pasaron hace tanto tiempo”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Gorosito ya estuvo este año en Chile. | Foto: Photosport

Castañeda aborda un posible encuentro con el DT de Alianza Lima si lo ve en Coquimbo el día de mañana: “Si lo veo, lo trataré de saludar, porque creo que ha sido uno de los grandes jugadores que ha pasado por el fútbol chileno y eso es indefendible”.

Sobre sus condiciones como jugador, Castañeda se deshace en elogios para el argentino diciendo que “Tenía una técnica, una capacidad táctica fenomenal. Él tenía su forma como cada uno de nosotros tenemos la nuestra”.

Lo cierto es que la U y Alianza Lima protagonizarán un compromiso de alto vuelo en el puerto pirata, donde los azules esperan salir airosos y clasificar a la ronda de los 4 mejores en la Copa Sudamericana.

Universidad de Chile vs. Alianza Lima, día y hora

El jueves 25 de septiembre a las 9:30 de la noche arrancará la acción en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, donde chilenos y peruanos buscarán avanzar a la siguiente fase.