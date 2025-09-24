Alianza Lima llegó el día de ayer a Chile para disputar la vuelta de los cuartos de final de Copa Sudamericana, donde tienen que enfrentar a Universidad de Chile en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

La llegada del plantel peruano a suelo chileno se dio con toda normalidad, pero fue en el arribo al hotel de concentración donde hubo problemas que fueron denunciados por la periodista peruana Ana Lucía Rodríguez.

Chilenos y peruanos definen a un semifinalista. | Foto: Photosport

“Hay que mencionar algo muy importante. Cuando llegó Alianza Lima, en el aeródromo todo estaba tranquilo, muy calmado. Cuando llegó Alianza al hotel había un grupo de hinchas de Universidad de Chile”, dijo en el programa L1 Rado.

En esa línea, contextualizó diciendo que “Los han recibido con mensajes, insultando a Alianza Lima. Había un grupo esperándolos, es más, lo que sabemos es que hubo una agresión a un hincha de Alianza Lima, le quitaron la camiseta”.

Rodríguez, incluso, asegura que el cuadro peruano ya denunció a la U en el ente rector del fútbol sudamericano por lo sucedido: “La gente de Alianza Lima ya se lo comunicó a la CONMEBOL. Por eso, por lo que ha pasado hoy día (ayer), están evitando que haya un banderazo por parte de la gente de Alianza Lima para evitar problemas”, remató.

¿Por qué la U vs. Alianza Lima se juega sin público?

Cabe recordar que el partido del día jueves se jugará sin hinchas en las tribunas por la sanción que pesa sobre Universidad de Chile, club que fue duramente sancionado por la CONMEBOL tras los incidentes con Independiente de Avellaneda.