El abogado volvió a referirse al proceso de búsqueda de un nuevo directorio de Azul Azul, aunque esta tuvo palabras para el ámbito futbolístico.

El liquidador de Sartor, Eduardo Godoy Hales, volvió a referirse al proceso que vive Universidad de Chile tras el revocamiento del directorio de Azul Azul encabezado por Cecilia Pérez y de la futura venta del paquete accionario que le pertenecía a Michael Clark.

El abogado volvió a referirse a cómo se llevará adelante el proceso de búsqueda de un nuevo directorio y de compra de las acciones que a más tardar, en marzo del próximo año, tendrán un nuevo propietario. En conversación con Radio ADN, Godoy, ahondó en los detalles.

“Tiene que ser gente que tenga una trayectoria profesional, que dé confianza de un actuar riguroso, que sea gente no necesariamente muy vinculada al club, pero que sean tengan el interés y la pasión por por defender a la Universidad de Chile. Tiene que ser gente que conozca de los distintos ámbitos que se requieren en una sociedad anónima de este tipo, hay algunos que tienen que saber de finanzas, otros tienen que saber de marketing, otros tienen que saber algo de deporte. Esto es igual que armar un equipo”, señaló el liquidador.

Respecto a la conformación de la nueva orgánica, apuntó: “Los nombres los vamos a analizar, los vamos a revisar y el directorio de Tactical Sports los definirá en su momento. La idea es poder generar algún tipo de coordinación para que el traspaso sea lo menos engorroso y afecte lo menos posible el funcionamiento del club”.

El directorio de Cecilia Pérez fue revocado en Azul Azul (Photosport).

Eduardo Godoy: “Indio pillado, indio alcanzado”

Godoy no se quedó ahí, sino que también tuvo palabras para la materia deportiva, donde la U pelea el Chile 2 y sueña con el remontazo ante Colo Colo en la Liga de Primera. En esa línea, el abogado dejó una particular frase que no pasó desapercibida, pese a que él mismo ha reconocido que no se identifica como hincha de ningún club.

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“El proceso de venta de acciones demorará entre seis y ocho meses, debería finalizar entre marzo y abril del próximo año. No tendremos resuelto ese problema a la brevedad. El directorio será de transcición, pero tendrá que tomar decisiones para elaborar un plantel competitivo para pelear el campeonato el próximo año, aunque creo que este año también. Estoy seguro que “indio pillado, indio alcanzado”, podemos aspirar a esa posibilidad y tener acceso a copas internacionales”, cerró.