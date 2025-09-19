Universidad de Chile rescató un trabajado empate 0-0 ante Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En el barrio de Matute, los azules no pudieron sacar ventaja al hombre de más que tuvieron en el segundo tiempo tras la expulsión de Carlos Zambrano.

Uno que analizó la igualdad de los universitarios y quedó con gusto a poco fue el periodista deportivo Rodrigo Vera, quien en conversación con Bolavip Chile fue crítico con el planteamiento de Gustavo Álvarez en Lima.

“La U fue superior desde el trámite, pero le faltó ambición hoy día, prácticamente no pateó al arco, fue muy pobre en términos ofensivos de búsqueda del gol”, lanzó de entrada el rostro de DSports.

La U no pudo en Lima pese a la ventaja de hombres tras la expulsión de Carlos Zambrano (Getty Images).

Respecto a la revancha, Vera puso la voz de alerta: “Uno pensaría que es un gran resultado si es que la vuelta se cerrará en condiciones normales, pero creo que la llave sigue total y absolutamente abierta porque el partido es en campo neutral, se juega en una cancha neutral, sin público, por lo tanto la U no tiene ninguna prioridad a ganar el partido de vuelta por más que se juegue en Chile”, advirtió el reportero.

En conclusión, el periodista deportivo señaló que el trámite en Lima “pudo haber sido una mejor oportunidad incluso para la U, aprovechando un hombre más, así que habrá que esperar hasta la vuelta, me parece que le faltó hoy día un poquito de ambición para haberse venido con un resultado que pudo haber sido favorable porque es más equipo la U que a mí me parece”.

Cuándo se juega la revancha entre la U y Alianza Lima

La revancha entre Universidad de Chile y Alianza Lima se disputará el próximo jueves 25 de septiembre desde las 21:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso sin aforo de público debido al duro castigo que recibieron los azules por parte de Conmebol tras los incidentes en Avellaneda.