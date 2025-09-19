El volante de la Universidad de Chile, Charles Aránguiz fue titular en lo que fue la igualdad sin goles ante Alianza Lima por los cuartos de final ida por la Copa Sudamericana.

Este duelo fue bastante especial para el crack azul, quien tras ser de la partida en este partido crucial, logró un importante hito con la camiseta del ‘Romántico Viajero’.

El ‘Príncipe’ llegó a los 200 partidos con la camiseta de la Universidad de Chile, acrecentando su gran carrera defendiendo los colores de la U, en la que ha conseguido grandes logros.

Tras lo que fue este partido, el volante azul ocupó su red social de Instagram para poder manifestarse a lo que es este importante logro en su carrera y dejó un escrito en sus historias para manifestarse a este hito.

Aránguiz y su mensaje al hincha azul | Foto: Photosport

“Un orgullo cumplir 200 partidos con la camiseta de este maravilloso club”, fue lo que indicó Charles Aránguiz en su historia de Instagram.

Charles Aránguiz y la Universidad de Chile ahora descansarán para poder prepararse con todo para lo que será crucial duelo ante Alianza Lima, en la que el duelo de vuelta se disputará el jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en Coquimbo.