La dura derrota ante Universidad Católica por 1-0 en el Clásico Universitario, no sólo dejó heridas futbolísticas en Universidad de Chile, sino que también provocó una alta preocupación tras la lesión de Lucas Assadi que lo obligó a ser reemplazado tras haber jugado 23 minutos en el Claro Arena.

La joya azul había ingresado a los 55’ tras la expulsión de Gary Medel en la Católica, con la obligación de generar más peligro en el área rival aprovechando el hombre de más que tenía la U desde ese entonces. Sin embargo nada de eso funcionó, ya que minutos después del gol de Alfred Canales, el volante ofensivo y pieza clave en el andamiaje azul se lesionó y pidió el cambio.

Todo ocurrió a los 79’ cuando al intentar meterse al área se esforzó de más y terminó complicado de una pierna. Inmediatamente se tocó la zona y pidió el cambio, generando un mar de incertidumbre en los hinchas azules de cara a la trascendental revancha ante Lanús del próximo jueves por la semifinales de la Copa Sudamericana.

Lucas Assadi es duda para la revancha ante Lanús (Photosport).

Álvarez sobre la lesión de Assadi: “Sintió algo…”

En conferencia de prensa, el técnico Gustavo Álvarez intentó explicar la lesión del canterano. “Lo de Lucas (Assadi) todavía no lo sé, sintió algo en la pierna que lo hizo pedir el cambio. Ahora, saliendo de acá, se va a hacer los estudios correspondientes“, afirmó el estratega azul que este año perdió los dos clásicos como visitante.

Asimismo, el entrenador se hizo cargo de las preguntar por los nombres que alineó ante la UC pensando en una rotación de cara a la revancha contra los argentinos. “Se hizo un análisis, minuto a minuto, hora a hora, de cómo se iban recuperando los jugadores. Más, luego, una reunión con los PF y los médicos, con exámenes de por medio que arrojan probabilidades de lesión. Eso lo emparejo con los minutos en el año y los minutos del último mes y medio, y con eso intento reducir el riesgo de lesiones”, cerró.

Ahora habrá que esperar el resultado de los exámenes de Lucas Assadi para determinar la cuantía de su lesión y si podrá llegar al choque del próximo jueves ante el ‘Granate’ en Buenos Aires.