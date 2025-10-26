La derrota de Universidad de Chile ante Universidad Católica por la Fecha 25 de la Liga de Primera no solo dejó heridas futbolísticas, sino también fuertes cuestionamientos al nivel mostrado por el equipo de Gustavo Álvarez que prácticamente dijo adiós al título y quedó enredado en la lucha por el Chile 2 tras una segunda rueda para el olvido.

En esa línea, el periodista deportivo Rodrigo Herrera en conversación con Bolavip Chile reventó el nivel de los azules tras el nivel exhibido en el Claro Arena. “Hoy día es la coronación de un pésimo segundo semestre de la U… una segunda rueda infausta, donde de verdad dilapidó la opción de ser Chile 2”, lanzó el comunicador.

Luego fue más crítico: “Pensando que Universidad de Chile se había hecho para campeonar, para pelear arriba, y una Católica que no ha invertido nada comparado con la U. Es cosa de ver la plata que invirtió la U, los refuerzos versus la Católica, que colocó un huevo y le termina ganando el clásico”, añadió Herrera, evidenciando su decepción con el presente del conjunto laico.

La U se alejó del Chile 2 tras caer ante Universidad Católica (Photosport).

Duras críticas para Antonio Díaz

El periodista también apuntó duramente contra Antonio Díaz, lateral izquierdo de la U, a quien cuestionó por su bajo nivel y titularidad en el clásico. “Antonio Díaz no se entiende qué es lo que hace en la U desde que llegó, completamente extraviado. ¿Por qué la U busca a Esteban Matus? Porque no rendía Antonio Díaz y ahora aparece como titular en un partido clave”, comentó.

“Realmente, yo creo que Antonio Díaz retrocedió cuando vino de O’Higgins y no ha estado a la altura de la U. Y tampoco creo que el entrenador haya hecho lo correcto en un partido clave, dejando jugadores en el banco, dándole la titularidad a Antonio Díaz en un contexto donde realmente el tipo no está a la altura de la camiseta”, cerró Herrera.