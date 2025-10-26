Universidad de Chile cayó derrotada 1-0 ante Universidad Católica en el Clásico Universitario. La escuadra azul lamentó el bajo nivel de algunas figuras en la cancha del Claro Arena.
Una de ellas, fue defendida por Gustavo Álvarez. A pesar de que el jugador en cuestión recibió críticas y no exhibió un desempeño a la altura en San Carlos de Apoquindo, el DT le prestó ropa.
En conferencia de prensa, el entrenador azul abordó el caso de Leandro Fernández. Tras ser consultado por dicho nombre, el estratega se lo tomó con tranquilidad y explicó su titularidad.
“Leandro Fernández necesita minutos. A nosotros se nos vienen partidos muy importantes y yo confío en el nivel de los futbolistas, no solo de Leandro, que no han sido titulares”, comentó.
“Los voy a necesitar a todos (…) Todo análisis, planteo, sé que en el fútbol se termina analizando por el resultado: por qué no se hizo esto y por ahí empataba o ganaba… seguro que es así, lo acepto“, agregó.
“Entiendo que el público y el periodismo critique a partir del resultado, pero yo tengo que tomarlo desde el fundamento, sabiendo que después puedo ganar, empatar o perder”, cerró.
Los números de Leandro Fernández en Universidad de Chile
Durante la presente campaña, el cuestionado jugador de los azules ha disputado un total de 34 compromisos. En dichos encuentros, logró anotar siete goles y entregar seis asistencias.