Escándalo absoluto en el Tierra de Campeones. El VAR una vez puso la cuota baja en el fútbol chileno tras un dudoso cobro en contra de Universidad de Chile que ante Deportes Iquique se juega el ‘Chile 2’ en la última fecha de la Liga de Primera.

Los azules que comenzaron en desventaja tras anotación de Álvaro Ramos, habían llegado al empate a través de Lucas Di Yorio a los 16 minutos, quien apareció en el área tras un preciso centro.

Pero para mala fortuna del Romántico Viajero, el gol del argentino fue inmediatamente anulado por una presunta posición fuera de juego de Leandro Fernández en el inicio de la jugada.

Escandaloso VAR contra la U

Pero lo más escandaloso vino minutos después. La transmisión de TNT Sports apenas mostró una repetición de la jugada donde es prácticamente imposible determinar el offside de ‘Lea’. Tampoco trazaron las correspondientes líneas.

Para colmo de los azules, el juez Matías Riquelme ni siquiera usó el altavoz del estadio para explicar la decisión. De forma errónea afirmó que su voz no se escuchaba cuando el audio sí funcionaba. Y por si fuera poco, la jugada no volvieron a repetirla hasta el entretiempo.