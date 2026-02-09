Universidad de Chile atraviesa un irregular inicio de temporada en la Liga de Primera 2026, donde los resultados y, sobre todo, el funcionamiento del equipo han generado un intenso debate entre los hinchas bullangueros.

Más allá de los marcadores, el foco de las críticas ha estado puesto en el rendimiento colectivo del plantel laico y en las decisiones tácticas del cuerpo técnico encabezado por Francisco “Paqui” Meneghini.

La reciente derrota ante Huachipato en el Estadio CAP-Acero profundizó las dudas en el mundo azul, especialmente por la falta de respuestas futbolísticas en momentos claves del partido, situación que volvió a encender cuestionamientos sobre el rumbo del equipo.

Paqui Meneghini no encuentra el rumbo al mando de la U | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

Luka Tudor opina sin piedad de Francisco Meneghini como DT

Este escenario también ha provocado reacciones en el análisis mediático, donde exfutbolistas y comentaristas han comenzado a evaluar con mayor dureza el proceso liderado por Meneghini y su capacidad para conducir a la U en un contexto de alta exigencia.

En ese marco, Luka Tudor, exdelantero chileno y actual panelista de La Metro FM, no se guardó nada y, en apenas ocho palabras, resumió su visión sobre el nivel del DT del Romántico Viajero.

“Técnico de equipo de medianía de la tabla”, lanzó Tudor en el programa Marca Personal, frase que rápidamente generó repercusión y abrió el debate sobre el real techo competitivo de Meneghini como estratega.

La declaración se suma a una serie de cuestionamientos que enfrenta el técnico azul en este inicio de temporada, donde la U busca reencontrarse con su mejor versión y convencer tanto en resultados como en juego.

En síntesis…