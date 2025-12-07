Universidad de Chile dio por finalizada la temporada 2025 el día de ayer, en donde derrotó a Deportes Iquique por 3-2, pero no el alcanzó para llegar a la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

El cuadro dirigido por Gustavo Álvarez tuvo una temporada con sensaciones mixtas: compitió de buena manera en torneos internacionales, pero en el plano local quedó muy al debe más allá de la Supercopa obtenida ante Colo Colo.

Ahora, habrá que estar atento a los jugadores que siguen en Universidad de Chile para la temporada 2026 y a los que se despiden, donde el periodista y reportero que cubre a los azules, Marcelo Díaz, entregó novedades.

Di Yorio fue una carta de gol en la U este 2025. | Foto: Photosport

En plena transmisión del compromiso entre la U e Iquique, Marcelo Díaz aseguró que “Nadie se ha acercado a hablar, no hay conversaciones” sobre el futuro de Lucas Di Yorio en la U, cuyo pase pertenece al Athletico Paranaense de Brasil.

Cabe recordar que Lucas Di Yorio disputó 43 partidos esta temporada con Universidad de Chile entre Liga de Primera, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa Chile: totaliza 14 goles y poco más de 2.700 minutos en cancha con los azules.

Así las cosas, Universidad de Chile tendrá que hablar con Paranaense en caso de que decida quedarse con los goles de Lucas Di Yorio pensando en la temporada 2026 donde los azules deben dar un salto de calidad.

En síntesis

