Universidad de Chile tuvo que remar desde atrás para quedarse con los tres puntos ante Deportes Iquique, pero al final no terminó sirviendo de mucho y los azules no fueron capaces de entrar a la próxima Copa Libertadores de América.

Gustavo Álvarez se sentó en la conferencia de prensa a responder las preguntas de los periodistas, donde un reportero lo recriminó por el ‘fracaso’ de no haber ganado la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana en su defecto.

Con un rostro evidentemente desencajado, Gustavo Álvarez respondió la pregunta con otra pregunta: “¿Fracaso internacional a qué le llama usted? ¿Fracaso es llegar a semifinales? Coincido”.

La U ganó, pero no le alcanzó. | Foto: Photosport

Tras ser ‘apurado’ por el periodista para responder la pregunta, Álvarez aseguró que “No cumplimos el objetivo. Haber llegado a las instancias a las que llegamos en los distintos campeonatos habrá sido un fracaso”.

“Respeto su opinión, pero el análisis que yo hago una vez terminada la temporada lo tendré claro en las próximas horas o en los próximos días”, complementó ante la incómoda pregunta que tuvo algo de malicia dado el tono del periodista.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Universidad de Chile se quedó fuera de la Copa Libertadores de América y tendrá que disputar la Copa Sudamericana el próximo año, donde buscará repetir y mejorar lo hecho este 2025.

En síntesis

Universidad de Chile no logró clasificar a la Copa Libertadores de América.

El entrenador Gustavo Álvarez fue cuestionado sobre el “fracaso internacional” en conferencia de prensa.