Universidad de Chile ya presentó a Eduardo Vargas como refuerzo para la temporada 2026 y ahora buscará seguir incorporando jugadores para tener una temporada en donde pueda competir de buena manera en el ámbito internacional y quedarse con la Liga de Primera.

En las últimas horas, fue TNT Sports quien aseguró que Paqui Meneghini estaría interesado en un jugador que tuvo pasos por el PSV Eindhoven de Países Bajos y también por Racing Club de Argentina, rival que tendrá en la pretemporada.

Romero no sigue en O’Higgins. | Foto: Photosport

Se trata de Maximiliano Romero, delantero que el pasado 2025 estuvo en O’Higgins de Rancagua: “Paqui Meneghini lo vería con buenos ojos para que llegue a reforzar el ataque de la U”, apunta el citado medio.

El camino se abre si se tiene en cuenta que Romero se despidió de O’Higgins: “Hoy me despido de O’Higgins con el corazón lleno. Fue una temporada increíble, rodeado de un gran cuerpo técnico, compañeros que dieron todo y una hinchada que me hizo sentir en casa desde el primer día”, dijo.

Eso sí, si Universidad de Chile busca persistir en su deseo para amarrar al delantero trasandino, tendrá que conversar con Argentinos Juniors, equipo que es dueño de la carta del avezado artillero que en unos días más cumple 27 años.

