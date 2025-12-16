Universidad de Chile busca a su nuevo DT y por ello posó su atención sobre uno de los más codiciados de Sudamérica. Es un candidato de renombre para reemplazar a Gustavo Álvarez.
¿Quién es? También nació en Argentina, pero su última experiencia dirigiendo fue en Portugal: ese es el caso de Martín Anselmi. El novel estratega suena fuerte para los azules.
Ante tal panorama, el entrenador trabaja en el armado de su próximo equipo (sea cual sea), el que sí o sí tendrá que contar con una figura de su gusto. Estamos hablando de Lorenzo Faravelli.
Según reportó el periodista Carlos Cortés a través de su cuenta de X, el volante de 32 años será la prioridad del director técnico en la institución que firme. Una de ellas, puede ser Universidad de Chile.
“Pediría a (Lorenzo) Faravelli para llevarlo, ya sea a Newell’s, U de Chile o Cruzeiro“, señaló el comunicador.
Lorenzo Faravelli: el eterno deseo de Universidad de Chile
Cabe consignar que el mediocampista argentino-ecuatoriano ya ha sonado en la escuadra estudiantil en el pasado. Sin embargo, su alto precio lo alejó de arribar al Centro Deportivo Azul.
Durante la última temporada, Lorenzo Faravelli se desempeñó en Cruz Azul. En dicho club mexicano, logró disputar 23 compromisos, no aportó con goles y entregó una asistencia.
