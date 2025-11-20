Universidad de Chile tiene un sueño pendiente: ganar la Copa Libertadores. En reiteradas ocasiones, el elenco azul llegó a las semifinales del certamen internacional y no pudo avanzar más allá.

La última vez fue en 2012 y, a más de una década de dicho acontecimiento, hay una pregunta que sigue rondando entre los fanáticos estudiantiles: ¿Era posible alzar el trofeo continental en caso de mantener el plantel 2011?

Para Matías Rodríguez, la respuesta es clara. En conversación con Cristopher Antúnez para La Magia Azul, el emblemático lateral derecho se la jugó y cambió la teoría. Fue tajante.

“Yo digo que si ese plantel 2011 en vez de jugar la Copa Sudamericana jugaba la Copa Libertadores, la ganábamos. Creo que es casi lo mismo igual”, comenzó señalando.

“Creo que el 2011 fue el año nuestro a nivel institucional fuerte. El 2012 arrancamos y perdimos de visitante con Atlético Nacional, después acá ganamos y empezamos a ganar”, agregó.

Matías Rodríguez aseguró que era posible ganar la Copa Libertadores en 2011. (Imagen: Club Universidad de Chile)

El declive de Universidad de Chile en 2012

Finalmente, el mítico zaguero de los azules –que anunció su retiro– detalló que el plantel se fundió tras su glorioso 2011. El cansancio bajo la dirección de Jorge Sampaoli quedó exhibido.

“Se notaba un desgaste del equipo. Nosotros llegamos a diciembre de ese año muertos, muertos“, concluyó sobre un hecho que sigue doliendo entre los hinchas de Universidad de Chile.

