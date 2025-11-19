Matías Rodríguez volvió a recordar su turbulento final en Universidad de Chile. El ex lateral argentino reveló que, pese a tener un año más de contrato, desde la dirigencia azul comenzaron a enviar señales claras de que no querían que siguiera.

Así lo recordó en diálogo con La Magia Azul, donde rememoró lo duro que fue convivir con los constantes “palos” de la dirigencia: “Cuando a vos por parte del club te preguntan cuatro veces a diferentes personas ‘hay que ver tu contrato porque no está claro’, es un mensaje de que no te quieren que te quedes”, contó.

Matías Rodríguez aseguró que Rafael Dudadel fue el peor DT en todo su paso por la U (Foto: Photosport)

Según explicó, la situación se volvió cada vez más evidente. “Empezó uno, otro, otro más preguntando ‘hay que ver tu contrato porque no está claro’, porque acá dice que el jugador le otorga la posibilidad al club de la renovación. Me dio confusión, no era lo que habíamos arreglado”, agregó. Al final, decidió no generar conflicto: “Para no irme mal… me pagan lo que se me debe y me voy tranquilo. Al otro día apareció el cheque, no esperaron”.

El quiebre con Rafael Dudamel en Universidad de Chile

El jugador que logró llegar a la Selección Argentina apuntó también al rol del técnico venezolano Rafael Dudamel, a quien calificó como el DT con quien vivió sus peores experiencias en la U.

“Era más que claro el mensaje, y aparte estaba el técnico que vino a sacarnos a los más grandes”, lanzó. Y cuando le preguntaron si Dudamel había sido el peor entrenador que tuvo en el club, respondió sin dudar: “Como persona, sí… porque te decía que sí, que no había problemas con usted, y vos sabías que estaban todos los problemas. Era más fácil para él”.

Aun así, el ex jugador azul aseguró no guardar rencor. “No soy rencoroso en ese sentido. Preferí irme a un lugar donde me quisieran, estar en un lugar donde iba a haber mala onda”, afirmó, recordando su llegada a Defensa y Justicia poco tiempo después de salir de la U.

Con el cuadro argentino, Rodríguez terminó levantando la Recopa Sudamericana bajo el mando de Sebastián Beccacece, un logro que vivió como una especie de revancha íntima. “A mí me pone feliz… él (Beccacece) se fijó en mí teniendo la edad que tenía. Dije: ‘Esto es buenísimo’. Y nosotros terminamos levantando la copa allá en Brasil, el 14 de abril, justo en mi cumpleaños. Fue felicidad doble”, cerró, dejando claro que su respuesta deportiva fue para sí mismo y no para restregarle nada a Dudamel.

