En la Universidad de Chile si bien tienen la mente puesta para esta recta final del 2025, en la dirigencia azul ya empiezan a moverse pensando en el 2026, en la que trabajan sobre posibles refuerzos, la salida de algunos jugadores o la renovación de otros para una cargada temporada.

Sobre esta situación fue consultado esta jornada el delantero de la U, Maximiliano Guerrero, quien conversó con los medios de comunicación en el Centro Deportivo Azul y respondió a lo que será su futuro en la U, en la que dio detalles de conversaciones por renovar.

“Estamos en conversaciones ahí con mi representante, queremos renovar y también, si se da la posibilidad de salir al extranjero, sería genial, es lo que uno siempre sueña en los objetivos que se traza en la carrera de futbolista”, parte señalando Guerrero.

En esa línea, el ‘Maxi’ espera con muchas ansias que se pueda concretar lo que es esta renovación, para que tanto el club como el mismo jugador pueda estar tranquilo sobre su futuro.

Guerrero habla de su futuro en la U | Foto: Photosport

“Estoy feliz, ojalá se de la renovación, que sería muy importante para mí también, así que estamos a la espera de eso”, remarca.

Finalmente, Guerrero señala que se planifica para el 2026 con la Universidad de Chile, en la que espera poder estar de la mejor forma posible y conseguir cosas importantes con el equipo, luchando por todas las competencias que les toque afrontar.

“Mi próximo año, espero seguir en la U, me queda un año más de contrato, así que esperemos que el próximo año sea un lindo año, tenemos competencias internacionales también a la vuelta de la esquina, queremos ir por todo, queremos ganar todo y la U te exige eso”, cerró.

En Síntesis…