Universidad de Chile tiene toda la mira puesta en lo que es la recta final del torneo nacional, en la que los dirigidos por Gustavo Álvarez tienen como gran objetivo el poder conseguir un cupo a la próxima Copa Libertadores, en la que sueñan con el Chile 2, pero no le hacen el quite al Chile 3.

Hace unos instantes, el delantero de la U, Maximiliano Guerrero conversó con los medios de comunicación en el Centro Deportivo Azul y fue consultado sobre lo que es su problema físico que lo tiene en duda para el duelo ante Coquimbo Unido, en la que contó su verdad respecto a su lesión.

“La verdad me hice exámenes, me salió que tenía un desgarro por contusión, así que vamos a ir viendo día a día cómo va evolucionando el tema de la lesión, para ver si llego al día martes”, partió señalando Guerrero.

Siguiendo en lo que es este hospital azul, al ‘Maxi’ también se le consultó sobre la situación de Lucas Assadi y Fabián Hormazábal, en la que dio esperanza por la recuperación de ‘Fabi’ pensando en el partido ante los ‘Piratas’.

Hormazábal y Guerero trabajan con todo para estar | Foto: Photosport

“Lucas está trabajando en su recuperación, lo he visto bien, creo que todavía le queda tiempo, pero va mejorando día a día, pero se le ve de buena forma. A Hormazábal tengo entendido que es parecido a lo mío, irán viendo día a día si puede llegar al día martes, pero se ve de buena forma, esperamos estar lo antes posible”, remarcó.

Finalmente, Guerrero habló sobre lo que ha sido su actualidad dentro de la Universidad de Chile, en la que indica que con el correr de los meses se ha ido sintiendo mejor y aquello lo reflejó en lo que fue su gol ante O’Higgins de Rancagua.

“En los últimos partidos me venía sintiendo bien, terminó el año de buena forma, hice un gol el otro día, lo venía buscando de hace tiempo, eso me deja con mucha confianza para este termino de campeonato”, cerró.

