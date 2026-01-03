En Colo Colo hay novedades en este mercado de fichajes, ya que el cuadro popular tiene dos nuevas salidas.

El plantel que dirige Fernando Ortiz se empieza a limpiar, para quedar con los nombres exactos para la pretemporada.

Esta vez hay dos salidas a préstamos, quienes emprenden rumbo a la Cuarta Región, específicamente a Deportes La Serena, según ‘Cacique Pasión’.

El primero es el lateral Matías Pinto de 21 años, que estaba cedido en los Papayeros y continuará en aquel club por todo el 2026.

Matías Pinto continúa en Deportes La Serena este 2026. (Foto: Instagram)

Esta vez estará acompañado por el juvenil Milovan Velásquez de 18 años, quien no ha debutado en el primer equipo albo, pero ha destacado como volante en la Sub 18 y Sub 20.

Cabe recordar que el lateral Jeyson Rojas también estaba a préstamo en La Serena, pero a diferencia de Pinto volverá al plantel de Colo Colo para ser alternativa este 2026.

Hasta el momento los albos tienen varias salidas, como Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Óscar Opazo y Alexander Oroz.

A ellos se suman los que están siendo cedidos: Brayan Cortés (Argentinos Juniors), Julio Fierro (Unión Española), Manley Clerveaux (Deportes Puerto Montt), Ethan Espinoza (Deportes Concepción), entre otros.

En síntesis