Universidad de Chile tiene la mente puesta en los dos partidos que le restan en la Liga de Primera 2025, donde los azules no dependen de sí mismo para clasificar como Chile 2 a la próxima Copa Libertadores de América.

La otra atención está puesta en el Mercado de Fichajes que asoma para el verano, donde desde Argentina aseguraron que los azules están detrás de un delantero que tuvo pasos por el fútbol chileno hace unos años.

Se trata de Lucas Passerini, sobre quien en ‘Última Jugada Córdoba’ anunciaron que la U peleará con San Lorenzo de Almagro por el fichaje del jugador: “Es complejo que siga vistiendo la camiseta de Belgrano, pero atado al rendimiento y los pocos minutos que ha tenido este año, es San Lorenzo el equipo que lo quiere en Argentina”.

Passerini pasó por el fútbol chileno. | Foto: Photosport

“Y el de Chile es Universidad de Chile, es el equipo que ha preguntado por Lucas Passerini y según me comentan desde el entorno del jugador vienen trabajando desde el Mercado de Pases anterior”, complementar.

Eso sí, desde el medio trasandino aseguran que la dirigencia de Belgrano no verá ningún movimiento hasta que vuelvan de vacaciones el 18 de diciembre: “La dirigencia no se va a sentar a conversar hasta la vuelta de los entrenamientos”, cerraron.

Cabe destacar que Lucas Passerini no tuvo un buen año en los números con Belgrano de Córdoba: registra 30 partidos disputados entre Torneo Apertura, Clausura y Copa Argentina con apenas tres goles y más de 1.200 minutos en cancha.

