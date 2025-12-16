Universidad de Chile ya piensa en lo que será la temporada 2026, donde los azules tendrán que competir en la Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga y, como si fuera poco, buscar entrar a la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Por estos días, la dirigencia del cuadro azul se encuentra cerrando la salida de Gustavo Álvarez, técnico que no seguirá al mando de la U y obligó a Azul Azul a tener que buscar un nuevo director técnico para la próxima temporada.

Paralelamente, los azules tampoco se quieren dormir en el Mercado de Fichajes y estarían cocinando dos bombazos que, sin duda, sacudirían al fútbol chileno por la experiencia y trascendencia que tienen a nivel local e internacional

La U buscaría a Lichnovsky y Eduardo Vargas. | Foto: Photosport

Se trata de Igor Lichnovsky, quien terminó contrato con el América de México y Eduardo Vargas, quien no seguiría junto a Audax Italiano para la temporada 2026, según informó El Mercurio en su edición de este martes 16 de diciembre.

Cabe recordar que tanto Lichnovsky como Vargas ya habían sido vinculados a Universidad de Chile en mercados anteriores, pero el defensor central siguió su carrera en México y ‘Turboman’ terminó fichando en La Florida.

Ahora, solo queda esperar a ver si efectivamente la dirigencia de Universidad de Chile hace una movida formal por estos dos jugadores, quienes además están profundamente identificados con el cuadro azul.

