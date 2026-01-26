El metal y el fútbol son pasiones que van de la mano, sin lugar a dudas. De hecho, los años 90 y los inicios de las barras, al menos en Chile, eran lideradas por chascones fanáticos de la música -para muchos- diabólica.

Pese a que con el tiempo aquello se ha ido perdiendo, aún quedan viejos bastiones que resisten y siguen disfrutando de la música pesada, quienes han pasado el testimonio a nuevas generaciones y, por ende, ha derivado a que nuestro país sea considerado por muchas leyendas del metal como “el país más metalero del mundo”.

Una de las bandas más ligadas a Chile durante su carrera fue sin dudas Slayer. Considerada la banda extrema más grande del planeta, la agrupación norteamericana tenía algo de nuestra tierra en su ADN: Tom Araya, bajista, vocalista y líder fundador de la agrupación era chileno y reconocido hincha de Everton de Viña del Mar.

Junto a él en los últimos años de Slayer estuvo el miembro fundador y guitarrista de la legendaria banda Exodus, Gary Holt, quien entró a la agrupación tras la salida y posterior fallecimiento de Jeff Hanneman.

Gary Holt exhibe su camiseta de U. de Chile

No hace mucho tiempo, Exodus estuvo de regreso en nuestro país y un fan de la banda aprovechó para hacerle un especial presente a Holt: le regaló una camiseta personalizada de U. de Chile.

Quien le obsequió el regalo al legendario guitarrista, pionero y leyenda absoluta del thrash metal fue un fan acérrimo de la banda, seguidor de la agrupación quien estuvo presente en el más reciente show de la banda californiana en el Teatro Cariola.

Gary Holt, guitarrista de Exodus y Slayer, exhibe su camiseta de la U 1996.

El regalo (al parecer) fue más que especial para Gary Holt, ya que publicó un video junto a su esposa Lisa Perticone donde, en su perchero, se ve claramente la histórica prenda de los Azules con que llegaron a la semifinal de Copa Libertadores en 1996.

Notable historia para el fan que le regaló la camiseta a este emblemático e histórico personaje del metal, quien conserva aún su especial regalo con cariño.

