Universidad de Chile no la pasa bien con Francisco Meneghini y por ello los hinchas comienzan a soñar: postulan a posibles reemplazantes para el DT argentino a través de redes sociales.

Ante tal situación, Romai Ugarte conversó con BOLAVIP Chile y dejó una advertencia: no hay que descartar a un viejo conocido. ¿Por qué? Llamó a contactarlo e intentar concretar su arribo.

Para el comunicador, no hay que cerrarle la puerta a la vuelta de Jorge Sampaoli. Este último quedó libre tras ser cesado de sus funciones en Atlético Mineiro durante las últimas semanas.

“Nadie sabe, porque toda la gente opina sin saber qué es lo que quiere él. A lo mejor se quiere retirar aquí. ¿Alguien sabe si tiene una casa en Chile?”, comenzó señalando.

Luego, agregó: “¿Alguien sabe si ya se aburrió de viajar, si quiere estabilidad para sus hijos? Hay que hablarle, siempre hay que hablar con la persona, cuando se hable se sabrá, porque él no habla con nadie“.

Romai Ugarte no descarta a Jorge Sampaoli en Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

El paso de Francisco Meneghini en Universidad de Chile

Finalmente, Romai Ugarte realizó una breve reflexión sobre el presente del entrenador azul vigente. No lo culpó solamente a él de los malos resultados: hay responsabilidades compartidas.

“Cuando se respalda a un técnico, se le pone en plazo, porque no hay un respaldo indeterminado. Pero aquí no solo está Paqui, ojo ahí con (Manuel) Mayo, porque él también se la jugó por este proyecto“, cerró.

