Cuando el lunes expiraba, la página de la ANFP informó una convocatoria de última hora en la selección chilena: la del volante de Universidad de Chile, Lucas Assadi.

Pese a que el talentoso jugador formado en la U no es titular y ha tenido pocos minutos en los primeros partidos que han jugado los azules este 2025, Ricardo Gareca igualmente lo nominó.

Miguel Ángel Neira conversa con BOLAVIP el que no esconde su alegría con la noticia, porque ha sido uno de los que viene pidiendo hace rato a Assadi en La Roja, independiente que no aparezca ni en las cómicas en la U.

“Me parece bien, es merecido y ojalá que le de una real oportunidad, al menos 45 minutos jugando, eso es lo que pido”, asegura.

Neira cree que este llamado a la selección chilena va a potenciar a Lucas Assadi mirando el futuro. “Esto lo tiene que ayudar para que levante definitivamente, es un aliciente más allá de que es un amistoso”, afirma.

Miguel Ángel Neira aplaude llamado a Lucas Assadi.

Por Lucas Assadi: Miguel Ángel Neira critica a Gustavo Álvarez

“Álvarez a mi no me gusta como es, no me gusta como técnico, si no pone al mejor jugador que tiene, como va a ser buen entrenador”, cierra.