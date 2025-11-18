La selección chilena volvió a ganar otro partido y sumó su tercera victoria consecutiva al imponerse 2-1 a Perú con goles de Felipe Loyola y Darío Osorio en Sochi, Rusia.

Como este 2025 ha sido tan malo para La Roja quedando eliminada de la Copa del Mundo del próximo año, donde hasta Bolivia agarró repechaje, la alegría final de los dirigidos por Nicolás Córdova, hasta se entiende.

Sin embargo, el que no está de acuerdo con festejos, felicitaciones o palabras de esperanza, ni menos con los análisis de los comentaristas nacionales, es el ex internacional con Chile, Miguel Ángel Neira.

“No sé cómo o qué fútbol ven, no entiendo, llevan años periodistas y ex futbolistas opinando tonteras”, dispara de entrada en conversación con BOLAVIP.

El mundialista con La Roja agrega que “la selección no mostró nada, absolutamente nada, no tienen la más puta idea de fútbol, tomar en cuenta estas dos pichangas que fueron eso, dos pichangas”.

Miguel Angel Neira critica el triunfo de la selección chilena.

Para el también referente de Univesidad Católica “lo que importa son los partidos por los puntos, no estos amistosos que no sirven para nada, cada uno tiene su opinión y lo respeto”.

Muy en su estilo, Miguel Ángel Neira nos deja un comentario para el bronce. “Hoy jugaron las dos selecciones más malas del mundo, pésimo, un partido asqueroso”, cerró.

