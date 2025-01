Universidad de Chile anunció hace unas horas al defensor nacional, Nicolás Ramírez como el tercer refuerzo de los ‘Azules’ para esta temporada 2025, en la que el ex jugador del Barcelona de Ecuador llega a ser una importante opción en la zaga.

En una entrevista con el canal oficial del club, el zaguero dejó sus primeras impresiones a su vuelta a la Universidad de Chile, en la que se hace un juramento con el hincha azul, de poder representarlo de la mejor forma dentro del terreno de juego.

“Poder jugar y aportar desde la cancha, poder crecer, asumir responsabilidades que me hagan crecer y en lo colectivo estar acá es apuntar a lo máximo en todos los torneos que disputamos. Vengo con pilas recargadas y tengo mucha ilusión de saltar a la cancha, de tratar de representar ese aliento que tienen los hinchas, vengo muy motivado a poder llevar una parte de ellos a la cancha, de representarlos”, partió señalando Ramírez.

Ante su retorno al club de sus amores, el ‘Nico’ destacó su gran felicidad a este momento “muy contento de estar acá de vuelta, son muchos recuerdos, fueron muchos año de estar acá, crecer y formarme. Ahora me toca volver desde otra posición y otra experiencia, con un camino largo, pero seguramente con mucho crecimiento para tener nuevas armas”.

“La U me dio valores, valores tanto dentro como fuera de la cancha y después la ambición, de competir todos los años, de aspirar a lo más alto”, declaró.

Hoy a sus 27 años, Ramírez tiene su anhelada vuelta a la Universidad de Chile, en la que siente que está muy preparado para tomar este reto de volver a vestir los colores azules.

Ramírez tiene su retorno a la U | Foto: Photosport

“Me llega con mucha madurez, con una vuelta que pareciera larga en esta carrera del futbolista que a veces se ve corta. Fueron muchos años de mucho crecimiento y experiencias, experiencias buenas y difíciles, pero todas de mucha crecimiento y el camino me derivó acá nuevamente”, declaró.

Finalmente, Ramírez habló de lo que fue su experiencia en el extranjero vistiendo la camiseta del Barcelona de Ecuador, en la que indica que en dicho año aprendió de muchas cosas dentro del fútbol, que lo hacen hoy en día un jugador más completo.

“Fue una experiencia diferente a lo que era habitual en mi carrera, de jugar en Chile, es un torneo muy físico, en donde el clima y las condiciones de juego varían mucho tanto de local como de visita, partido a partido, me dio armas internacionales, me dio experiencias que seguramente no iba a conseguir acá. En ese sentido estoy contento y más contento aún de la decisión que tomé ahora”, cerró.