Universidad de Chile mira de reojo el mercado de fichajes. En dicho periodo, el cuadro azul tendrá que definir eventuales salidas y potenciales incorporaciones para la siguiente temporada.

Ante ello, Carlos Ramos fue tajante. El presidente del Colegio de Entrenadores conversó con BOLAVIP Chile y le acercó un nombre a la directiva laica. ¿A quién se refirió?

Para el otrora jugador de los azules, hay que ir por un joven talento de Coquimbo Unido. Tiene los pergaminos necesarios para arribar a un grande del país: ya se coronó monarca de la categoría de honor.

Ese es el caso de Benjamín Chandía, que a sus 22 años asoma como una de las figuras más atractivas en el libro de pases. Destaca por su velocidad por la banda izquierda.

“La U necesita un puntero. Los puntas clásicos, por más que los quieran hacer desaparecer, no van a desaparecer nunca. O sea, más allá de que los cambien de costado y con pie cambiado”, comentó.

Carlos Ramos pidió a Benjamín Chandía en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Benjamín Chandía, un candidato para Universidad de Chile

En dicha línea, el entrevistado entregó sus argumentos para ir por la joya aurinegra. Remarcó la necesidad de que los azules cuenten con un especialista en dicho sector de la cancha: no puede vivir del peligro de sus laterales.

“La U necesita un tipo osado, que encare, que vaya para adentro, que provoque también. No tan solo tiene dejarle la pega a los laterales”, concluyó sobre el mercado de fichajes azul.

En síntesis: