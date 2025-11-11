El caso Esteban Paredes despertó una polémica de proporciones. Luego de que se revocara la sanción contra Santiago Morning, hubo una fuerte reacción contra la resolución en cuestión.

¿Qué pasó? La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina dejó sin efecto el castigo contra dicho club por la participación no autorizada del gerente deportivo como DT en dos compromisos (Magallanes y Cobreloa).

Ello provocó la ira de Carlos Ramos, que en conversación con BOLAVIP Chile advirtió sobre los peligros de la determinación. Para el presidente del Colegio de Entrenadores, se cayó en lo más bajo posible.

“Lo que pasó es un asco, nefasto para el fútbol chileno. Ya con esto rebalsó un poco el tema ético de transparencia, porque en el fondo nos quieren hacer creer a todo el mundo que lo que ocurrió, no ocurrió”, comenzó señalando.

En dicha línea, agregó: “No hay ningún antecedente nuevo que diga que no se equivocaron, que no era la persona (…) La situación es grave porque abre la puerta para que cualquiera pueda sentarse en una banca o ponerse a dirigir“.

El caso Esteban Paredes causó la ira del presidente del Colegio de Entrenadores. (Imagen: Photosport)

La brutal comparación del caso Esteban Paredes

Finalmente, el dirigente en cuestión aseguró que se abrió una puerta para concurrir en este tipo de irregularidades. No quedó para nada conforme con la resolución.

“Se abrió la frontera de Colchane para el fútbol chileno. O sea, no hay respeto. Y eso te hace sentirse mal, porque en el fondo dan ganas de pescar sus cosas e irse para la casa. En el fondo es así, ese es el tema“, cerró.

En resumen: