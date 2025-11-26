Universidad de Chile logró un trabajado triunfo ante O’Higgins de Rancagua el domingo pasado, donde el conjunto azul se impuso por la cuenta mínima con un solitario gol de Maximiliano Guerrero en el primer tiempo.

Ahora, Gustavo Álvarez y sus dirigidos tienen un par de días de descanso antes de pensar en Coquimbo Unido, flamante campeón del fútbol chileno al cual enfrentarán el martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional.

Maximiliano Guerrero podría quedar fuera ante Coquimbo Unido. | Foto: Photosport

Es precisamente para el duelo ante los piratas que Marcelo Díaz anunció en Pelota Parada de TNT Sports un problema mayúsculo para la U: “Se le provoca un hematoma en la zona del cuádriceps y me parece que es riesgoso lo que puede provocar esto en un partido”, dijo en relación a la presencia de Maximiliano Guerrero.

En esa línea, el reportero complementa su información diciendo que “Se sometió a exámenes, lo que evidentemente lo deja muy cerca de no participar del juego ante Coquimbo Unido y complica a Álvarez porque tiene fuera a Sepúlveda y a Hormazábal”.

Así las cosas, Gustavo Álvarez está muy cerca de no poder contar con Maximiliano Guerrero ante Coquimbo Unido, baja que se sumaría a la de Matías Sepúlveda por expulsión y Fabián Hormazábal por un lamentable desgarro.

En síntesis

Universidad de Chile ganó a O’Higgins con un gol solitario de Maximiliano Guerrero.

El periodista Marcelo Díaz anunció que Maximiliano Guerrero tiene un hematoma en el cuádriceps.