Universidad de Chile tiene hoy uno de los duelos más importantes para el club en los últimos años, en donde el ‘Romántico Viajero’ se jugará la posibilidad de llegar a una nueva final de la Copa Sudamericana, pero para eso deberá dejar en el camino a Lanús de Argentina.

Este duelo sin duda que tendrá de todo, en la que ambos equipos se jugarán su gran opción de llegar a la final del torneo continental, en una llave que hoy en día está muy pareja con un 2-2 global, por lo que todo se define hoy en Argentina.

Previo a este partido, el periodista Gonzalo Fouillioux tomó la palabra en el programa ‘Balong Radio’ en Youtube y comentó de lo que será el complicado ambiente al que se deberá enfrentar la U en Argentina por la hostilidad que se hace notar por parte de la gente del otro lado de la cordillera.

“Va ser un clima hostil, pero esta Universidad de Chile ha enfrentado climas hostiles, el de Alianza Lima en Matute era hostil, sobre todo siendo chileno”, declaró.

Fouillioux y su preocupación en la U | Foto: Photosport

Concluyendo, Fouillioux mostró su gran preocupación para lo que será el duelo de esta jornada ante Lanús, en la que confía mucho en el arbitraje de Alexis Herrera, juez que es conocido por ser bastante localista y que además, tiene un pésimo registro dirigiendo a equipos chilenos

“Igual hay un árbitro que no me gusta nada a mí, fue el que no echó a Casemiro en el partido con Chile, que era una roja escandalosa”, cerró.