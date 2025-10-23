En la previa del partido más importante de Universidad de Chile en la temporada, el plantel de Gustavo Álvarez recibió una visita especial en el Hotel Hilton de la comuna de Pudahuel que refuerza el “sentido de pertenencia” del club laico.

Se trata de Marcelo Morales. El canterano azul y ex figura del equipo, quien actualmente milita en el New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS), llegó este jueves hasta el hotel de concentración de la U para entregar su apoyo al equipo, a solo horas de enfrentar a Lanús por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana.

“El Shelo”, aprovechando su estadía en Chile, demostró que la distancia no le impide seguir ligado al club que lo formó.

Marcelo Morales dijo presente en el hotelazo de la U

El lateral izquierdo no quiso restarse de este momento histórico y se acercó al “búnker azul”, para arengar a sus excompañeros.

Marcelo Morales junto a Marcelo Díaz y Maximiliano Guerrero | FOTO: X @conexionazulcl

El gesto fue profundamente valorado por los hinchas en redes sociales, quienes ven en Morales un ejemplo del vínculo que genera la institución con los jugadores formados en casa.

De esta manera, la U afrontará el desafío contra el ‘Granate’ —este jueves a las 19:00 horas en un Estadio Nacional sin público— con una dosis extra de motivación y el apoyo in situ de uno de los suyos, que ahora milita en el extranjero.

Marcelo Morales junto a los hinchas de la U en el hotelazo: