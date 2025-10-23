Universidad de Chile vivirá una jornada crucial este jueves. El equipo dirigido por Gustavo Álvarez saltará a la cancha del Estadio Nacional para disputar la semifinal de ida de la Copa Sudamericana ante Lanús de Argentina, en lo que representa el desafío internacional más importante para el club en los últimos años.

El recinto de Ñuñoa lucirá vacío debido a la dura sanción impuesta por Conmebol tras los graves incidentes en el duelo de cuartos de final ante Independiente en Avellaneda, obligando al plantel a buscar una ventaja en un silencio atípico.

En este escenario, cualquier gesto de apoyo externo cobra el doble de valor. El plantel hizo su concentración final en el Hotel Hilton en la comuna de Pudahuel, buscando la máxima tranquilidad antes de la “final”. Fue precisamente en ese búnker azul donde, durante la jornada, recibieron una visita especial que refuerza el sentido de pertenencia y el vínculo con el club.

Marcelo Morales se pone contento por ver a sus excompañeros

El protagonista de la visita fue Marcelo Morales, canterano y ex figura del equipo. Demostrando que no olvida sus raíces ni al club que lo formó, el lateral, hoy en el New York Red Bulls de la MLS, aprovechó su estadía en Chile para acercarse al hotel de concentración y entregar su arenga personal al plantel.

A su salida del recinto, el “Shelo” fue abordado por la gran cantidad de hinchas y el medio La Magia Azul le consultó sobre las sensaciones de este reencuentro en un día tan importante.

Fiel a su estilo directo y sin rodeos, el lateral resumió el momento en las exactas siete palabras: “Bien, bien. Feliz de ver a mis excompañeros”.

Un breve pero potente mensaje que fue recibido con alegría por el plantel de Gustavo Álvarez, que suma una motivación extra y el apoyo “in situ” de uno de los suyos antes de saltar a la cancha del Nacional para el crucial duelo copero.

Universidad de Chile vs. Lanús: ¿Cuándo y a qué hora?

El compromiso entre chilenos y argentinos arrancará este jueves 23 de octubre a las 7 de la tarde de Chile continental.