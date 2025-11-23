Universidad de Chile vive semanas decisivas en la Liga de Primera 2025, donde pelea palmo a palmo por no perderle pisada a Universidad Católica en la lucha por el Chile 2 a Copa Libertadores.

En esa carrera, el duelo ante O’Higgins en Rancagua aparecía como un duelo clave para sostener el impulso competitivo que el equipo de Gustavo Álvarez ha mostrado durante casi toda la temporada. El marcador terminó 1 a 0 a favor de los azules, gracias a la anotación de Maximiliano Guerrero.

En ese contexto, la presencia de exjugadores del Romántico Viajero apoyando al club de sus amores cobra un valor especial para la fanaticada azul, que se mantiene ilusionada con cerrar el año de la mejor forma posible.

Marcelo Morales se hace presente en el Estadio El Teniente

Y una escena inesperada en pleno encuentro terminó robándose todas las miradas: el lateral Marcelo “Shelo” Morales fue sorprendido en pleno encuentro ante el Capo de Provincia.

El lateral izquierdo, que actualmente se encuentra en el New York Red Bulls de la MLS, decidió vivir el ambiente desde las tribunas del recinto deportivo de la Región de O’Higgins.

Entre cánticos y un clima de total efervescencia, Morales compartió con la parcialidad azul y vivió la victoria azul como un fanático más del cuadro laico.

En síntesis…