Patricio Yáñez aplaude en Colo Colo: “Contra Coquimbo devolvió la camiseta y ayer fue de los mejores”

El histórico ex jugador de Colo Colo aplaude a jugador que lo hizo cambiar de opinión en menos de una semana.

Colo Colo está de fiesta tras el buen triunfo obtenido el día de ayer ante Ñublense de Chillán, donde el equipo dirigido por Fernando Ortiz se impuso por un claro 6-2 y estiró a 5 puntos la distancia con el segundo en la tabla de la Liga de Primera.

Uno que estuvo atento al partido fue Patricio Yáñez, quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura dijo que “Colo Colo, con todos los problemas sigue siendo líder. Lo que quiero decir es que hay una estructura que en un comienzo tuvo que ver con un Ortiz de supervivencia”.

Gran partido de Leandro Hernández en Colo Colo. | Foto: Photosport

Por otro lado, Yáñez no pasó por alto el partido de Leandro Hernández, quien jugó bien e incluso anotó la apertura de la cuenta: “Lo de ayer indica que hay con qué. Esto de la regularidad… Hernández el otro día ante Coquimbo devolvió la camiseta y ayer fue de los mejores jugadores del partido”.

“El técnico tiene que trabajar este tema, pero no puedes pasar del blanco al negro en tan pocos días. Tiene que alejarse de lo que hizo con Coquimbo, que es lo que hizo ayer, más que repetir lo que hizo ante Ñublense”, agregó.

Ahora, el súper líder Colo Colo tiene que mentalizarse en su próximo encuentro por la Liga de Primera 2026, donde enfrentará por primera vez en el Claro Arena a Universidad Católica por la Fecha 13.

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En síntesis

Colo Colo venció 6-2 a Ñublense bajo la dirección técnica de Fernando Ortiz.

El club albo estiró a 5 puntos su distancia como líder de la Liga de Primera.

El delantero Leandro Hernández anotó la apertura de la cuenta y fue figura del partido.