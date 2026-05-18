Francisco Las Heras quedó muy molesto con la derrota de la U y apuntó con todo al centrodelantero azul.

La dolorosa derrota de Universidad de Chile ante Cobresal en El Salvador sigue dejando esquirlas en el entorno laico. En conversación exclusiva con BOLAVIP, el histórico exjugador del Ballet Azul, Francisco Las Heras, analizó el presente del equipo y no se guardó nada, apuntando de forma directa a la responsabilidad del técnico Fernando Gago y propinando una dura crítica al rendimiento del atacante Juan Martín Lucero.

Para el histórico referente universitario, el traspié en el norte no puede justificarse únicamente por imponderables del juego, sino que arrastra falencias desde la banca.

“Yo creo que también hay, personalmente pienso de que aquí también hubo un problema de dirección técnica”, disparó el ex defensa de entrada, cuestionando el planteamiento de Fernando Gago en un partido donde la U manejó la pelota pero careció de la contundencia necesaria para traerse los tres puntos.

Sin embargo, los cuestionamientos más duros de Francisco Las Heras se concentraron en la zona ofensiva, específicamente en el desempeño de su delantero centro.

“Lucero para mí sigue siendo… no sigue siendo, mejor dicho, el que encabeza esa delantera. Porque la verdad que no está nunca donde debe estar, pierde todas las pelotas divididas”, fustigó el exvolante, agregando de manera tajante que el atacante “en el fondo como que no es un referente de ataque en la U”.

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Un dominio estéril que terminó en castigo

Al momento de desmenuzar el trámite ante los mineros, Las Heras reconoció que la escuadra estudiantil hizo los méritos futbolísticos para merecer mejor suerte, pero careció de la madurez para abrochar el resultado. “La U tuvo la pelota, manejó más el partido, se creó mejores ocasiones de gol por un momento, pero un acierto, si te fijas, una derrota”, lamentó respecto al solitario gol que terminó sentenciando el compromiso en la altura.

La alarmante irregularidad del “Romántico Viajero”

Finalmente, el referente del Ballet Azul hizo un llamado a asumir la realidad de un plantel que no logra consolidar una línea de rendimiento estable en el torneo, complicando sus opciones en la parte alta de la tabla de posiciones. “Eso la U lo tiene que asimilar. La U sigue siendo un equipo muy irregular. Muy irregular. Puede ganar o puede perder, pero no logra afianzar su poderío”, concluyó con preocupación, advirtiendo que los líderes del campeonato comienzan a distanciarse de manera peligrosa.