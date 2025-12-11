Universidad de Chile ya dio vuelta la página de la temporada 2025 y ahora se concentra en finiquitar a Gustavo Álvarez, encontrar un nuevo DT y así poder empezar a armar el plantel de cara a un 2026 con participación en Copa CONMEBOL Sudamericana.

Hay varios nombres que han sonado con fuerza para dirigir a Universidad de Chile y tomar la posta que dejará Álvarez, pero de momento no hay nada concreto por ninguno y sí varios nombres dando vueltas en el aire.

Anselmi se aleja de la U. | Foto: Photosport

Uno que en un momento agarró fuerza para asumir en la U fue Martín Anselmi, DT trasandino quien hoy por hoy se aleja cada vez más de la U: “Hoy las dos opciones que tenemos avanzadas son Martín Anselmi y Martín Demichelis”, dijo Juan Manuel Medina, candidato a vicepresidente de Newells Old Boys.

El nombre de Martín Anselmi interesaba a Manuel Mayo y compañía, pero en las últimas horas se habría alejado y ahora el argentino está más cerca de dirigir en su país natal que en este lado de la cordillera de los Andes.

Así las cosas, Universidad de Chile tiene un candidato menos para reemplazar a Gustavo Álvarez, situación que los azules deben resolver con celeridad para empezar a trabajar en un 2026 donde la gran obligación es lograr el título de la Liga de Primera 2026.

En síntesis

Universidad de Chile busca nuevo DT para 2026 tras finiquitar a Gustavo Álvarez.

Martín Anselmi se aleja de la U y podría dirigir a Newells Old Boys en Argentina.