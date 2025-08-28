El entrenador argentino, Jorge Sampaoli sigue haciendo noticia en las últimas semanas, en la que a pesar de no estar dirigiendo, el estratega ha aparecido como candidato de varios equipos para poder volver a dirigir.

El último club con el que estuvo muy cerca de poder dirigir, fue el Santos de Brasil, quien se interesó en el ex estratega de la Selección Chilena y Universidad de Chile, pero este último declinó tras no llegar a un acuerdo para confeccionar su plantel.

Para estas últimas horas, un nuevo equipo ha aparecido en el horizonte de Jorge Sampaoli, en la que comienza a ser un serio candidato para poder dirigir a un viejo conocido.

Atlético Mineiro podría ser la opción de Sampaoli

Según informó ESPN Brasil, el nombre de Jorge Sampaoli comienza a agarrar fuerza para ser el próximo entrenador del Atlético Mineiro de Brasil, club que estaría afinando detalles para acabar con el proceso de Cuca, tras los malos resultados en el Brasileirao.

El ex DT de ‘La Roja’ y la U es un serio candidato para adueñarse del banco del club ‘Galo’, en la que incluso desde el mismo medio citado indicaron que el ‘Casildense’ dijo presente en el último duelo del Atlético Mineiro ante Cruzeiro y se mostró dispuesto de volver al club sin pedir refuerzos.

Sampaoli es opción en el Atlético Mineiro | Foto: Photosport

En esta carrera, Jorge Sampaoli no corre solo, ya que nombres como los de Tite y Pedro Caixinha han aparecido como opciones también para el Atlético Mineiro, quien primero esperará por cesar su DT.

Sampaoli podría reencontrarse con la U

El entrenador argentino podría volver a cruzarse con la Universidad de Chile, club en donde dejó una importante huella tras haber conseguido la Copa Sudamericana y un tricampeonato nacional, la que hasta día de hoy los hinchas ‘Azules’ le agradecen.

¿Dónde podrían reencontrarse? tanto Universidad de Chile, quien espera el fallo de la CONMEBOL tras la serie con Independiente, como el Atlético Mineiro siguen con vida dentro de la Copa Sudamericana y es ahí donde Sampaoli y la U pueden verse las caras.

La opción para que se pueda concretar aquello es en una potencial final, ya que ambos equipos hoy en día se encuentran en diferentes lados del cuadro de la Copa Sudamericana.