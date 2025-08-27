El duelo entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda se mantiene en el aire por la definción a la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en la que tras los serios incidentes que se vivieron en Argentina, esta serie parecerá definirla la CONMEBOL.

En las últimas horas, el periodista argentino, Gustavo López entregó su postura a lo que podría ser la resolución a esta serie, en la que avisa que hay un panorama muy desfavorable contra Independiente por todo estos actos.

“Yo creo que si lo que ellos dijeron de sus pensamientos es verdad, me costaría creer que hoy día un tribunal de justicia haya podido dejar libre a 104 personas por una solicitud de un fiscal”.

“Conmebol también tiene responsabilidad. Yo estuve en la cancha y estaba claro que el partido no podía continuar. Había que terminarlo cerca de las 22:30 y se terminó 23:30″, partió señalando Lopez.

En su pensar, el comunicador siente que si le dan el partido a la Universidad de Chile, se generaría un mal precedente dentro de la CONMEBOL para un futuro ante escenarios similares, en la que indica que no sería lo oportuno darle la victoria a la U.

“Si le dan los puntos a la U de Chile sería raro, porque entonces sería un mal precedente: ganas el primer partido de local y rompes todo como visitante. En el entretiempo, imagino que Conmebol y organización, varias veces le dijo a los chilenos ‘váyanse, el partido no puede continuar con ustedes en la cancha’. Le estarían dando el triunfo a alguien que no respetó las órdenes. Sería extraño”, remarca.

La violencia se desató en Argentina | Foto: Photosport

Por otra parte, el periodista también es tajante en señalar de que Independiente tampoco puede salir como victorioso “también hace ruido que le den los puntos a Independiente, porque es el equipo que organiza y que, en el final de la noche, tuvo un comportamiento peor. Que difícil que alguien que obró mal defina la suerte de unos y otros”.

La insólita solución que propone López

Finalmente, López indicó que esta serie entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda debería terminar de disputarse en Paraguay, a puertas cerradas para conocer al rival de Alianza Lima por los cuartos de final.

“Yo llevaría a los dos equipos a jugar el segundo tiempo a Paraguay, al lado de Conmebol, y el que gane enfrentará a Alianza Lima. Por ahora está pasando la U de Chile”.

“Después sancionarán a los clubes por el mal comportamiento de algunos de sus hinchas. Da la sensación de que lo que dicte Conmebol tendrá algo de injusto”, cerró.