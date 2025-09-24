Lanús selló su paso a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 tras dejar en el camino a Fluminense en una llave muy disputada. El equipo argentino se convirtió en el rival que espera al ganador de la serie entre Universidad de Chile y Alianza Lima, en un cruce que ya genera máxima expectativa.

Sin embargo, en pleno partido entre el Flu y el Granate, se registraron graves incidentes donde se pudo observar a la policía agrediendo a fanáticos del equipo local. Tras estos hechos, los jugadores y el árbitro decidieron jugar el complemento luego de un entretiempo que se extendió por 36 minutos.

Gustavo López fue tendencia: hinchas de la U lo destrozaron

Al ver esta situación, el comentarista de ESPN, Gustavo López, comenzó a comparar la situación con lo que aconteció en el duelo entre el Rojo y el Romántico Viajero.

“El antecedente último es peligroso por lo que ha sucedido y por la decisión que se ha tomado, porque darle el partido perdido al que organiza solamente por eso, es un mal antecedente, porque el que va de visitante entiende que también puede ganar los puntos”, partió diciendo en plena transmisión del duelo.

López continuó expresando su preocupación por las decisiones en partidos recientes: “Son preocupantes los antecedentes por las decisiones que se han tomado en los últimos partidos, porque qué hace Lanús, ¿pide los puntos? (…) la culpa es de quien organiza”.

Gustavo López se acordó de la barbarie en Avellaneda | Fotobaires/Photosport

También añadió: “El antecedente reciente, insisto, la decisión que se ha tomado de clasificar al visitante por la culpa siempre es del organizador, me parece que es peligrosa porque hasta los mismos hinchas dicen: bueno, no juguemos más”.

Estas declaraciones provocaron la reacción inmediata de los hinchas de la U y de algunos argentinos, quienes inundaron redes sociales con críticas hacia López.

